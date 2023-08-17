انت الأن تتابع خبر 1000 أسير فلسطيني يشرعون بالإضراب عن الطعام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نحو 1000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الخميس، شروعهم بإضراب جماعيّ عن الطعام؛ احتجاجًا على عدوان إدارة مصلحة السجون الذي ارتفعت وتيرته في الأيام الأخيرة خاصة في سجن النقب الصحراوي.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة، لوسائل إعلام فلسطينيّة محليّة إنّه "بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي؛ على الكل الفلسطينيّ إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".

ودعا للخروج في مسيرات حاشدة غدًا بعد صلاة الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الصهيوني على الأسرى، وخطباء المساجد في جميع أنحاء فلسطين للتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة غدا والدعوة لنصرتهم.