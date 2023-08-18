انت الأن تتابع خبر ترامب يقترح موعدا لمحاكمته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 كانون الثاني، طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، تحديد نيسان 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، بحجة ان المستندات في القضية تتطلب شهورا للإطلاع عليها.

وقال فريق المحاميين: "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام"، وأضاف "إذا افترضنا أنه بامكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يوميا حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".

وتم اقتراح هذا التوقيت ليكون بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في وقت يخوض ترامب حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض، بحسب واشنطن بوست.

وهذه القضية هي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب، وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.

ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 آب الجاري، قرارها بشأن موعد المحاكمة.