انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد الغيظان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، نيته هدم منزل الشهيد أحمد غيظان في قرية قبيا غرب رام الله.

وفي وقت سابق، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت منزل عائلة احمد غيظان، ودمرت محتوياته وعاثت فيه خراباً، وحققت مع أفراد الأسرة، ثم قامت باعتقال سناري غيظان (25 عاماً)، شقيقة الشهيد كما كانت قد اعتقلت والد الشهيد، وشقيقه الأكبر محمد، وتم الإفراج عن الأخير بعد إخضاعه للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال لعدة ساعات.

وكان الشهيد غيظان (19 عامًا) قد نفذ عملية إطلاق نار في 6 يوليو من العام الجاري، عند مستوطنة كدوميم قرب نابلس، ما أدى إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر.

وأطلق غيظان النّار من سيارة مسرعة على الستوطنين في الموقع، ما أدى لمقتل أحدهما، فيما ارتقى غيظان شهيدا عقب اشتباكات خاضها مع قوات الاحتلال التي لاحقته في منطقة العملية.