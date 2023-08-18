انت الأن تتابع خبر وفاة عالم الاجتماع هاورد بيكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي عالم الاجتماع الأميركي هاورد بيكر، ليلة الخميس داخل منزله في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، عن عمر ناهز95 عاما، وفقا لزوجته المصورة ديان هاغامان، التي أعلنت الخبر لوكالات أنباء عالمية.

هاورد بيكر، متخصص في علم الاجتماع الحديث ولد في 1928، عُرف الراحل بتحليله المبتكر في شأن الانحراف، وفي عمله الأكثر شهرة "آوتسايدرز" (1963)، أعاد هاورد تعريف الانحراف كنتيجة للتفاعلات الاجتماعية، إذ ليست أفعال الفرد بحد ذاتها ما تصنّفه على أنه عاصٍ بل نظرة الآخرين.

وكان لبيكر الذي اكمل دراسته في شيكاغو، كتابات عن عالم الفن كذلك، ومع أنه كان أستاذاً في جامعة نورث وسترن الشهيرة قرب شيكاغو، فإن أعماله كانت تحظى باهتمام تحديداً في فرنسا التي كان يزورها باستمرار خلال مراحل حياته الأخيرة.

وبرز بيكر في مجال سوسيولوجيا الانحراف، من خلال كتابه "الغرباء" الذي يُعدّ يعتبر أبرزَ مؤلّفاته.