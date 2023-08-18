محمد بن سلمان يستقبل وزير خارجية إيران

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رياض - احمد صلاح - يجري وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

بدوره، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، وزير الخارجية الإيراني، واستعرضا العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وفقا لواس.

ونقل عبداللهيان تحيات وتقدير الرئيس الإيراني للملك سلمان ولولي العهد السعودي في حين حمّله الأمير محمد بن سلمان تحية وتقدير العاهل السعودي وولي عهده لرئيسي.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في حين حضر من الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية علي رضا عنايتي ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية محسن مرتضائي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

وفي اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين في مارس/أذار، اتفقت السعودية وإيران على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من قطعها.