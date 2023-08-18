ماذا حدث خلال زيارة الوزير الايراني للسعودية

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رياض - احمد صلاح - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، وزير الخارجية الإيراني، واستعرضا العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل عبد اللهيان تحيات وتقدير الرئيس الإيراني للملك سلمان ولولي العهد السعودي في حين حمّله الأمير محمد بن سلمان تحية وتقدير العاهل السعودي وولي عهده لرئيسي.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في حين حضر من الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية علي رضا عنايتي ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية محسن مرتضائي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

وفي اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين في مارس/أذار، اتفقت السعودية وإيران على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من قطعها.

ماذا حدث خلال اللقاء ؟

الخليج الفارسي !

أثار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريح بـ"الخليج الفارسي" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.



وقال عبداللهيان في المؤتمر الصحفي: "استمرارا للمحادثات السابقة بيني وبين المسؤولين ورؤساء دول الجوار في جنوب الخليج الفارسي، طرحت فكرة إجراء الحوار والتعاون الإقليمي، وطرحت هذه الفكرة مع زميلي فيصل بن فرحان".



وتستخدم إيران مصطلح الخليج الفارسي وهو الوصف الذي يثير جدلًا مع دول الخليج العربية التي تعتمد مسمى "الخليج العربي".





وسبق واعترضت إيران على استخدام مصطلح الخليج العربي في عدد المناسبات كان من بين آخرها استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، مطلع العام الجاري، السفير العراقي في طهران، للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح الخليج العربي.

قاعة القدس..

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتعليق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان على اسم القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي خلال زيارته السعودية، الخميس، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبدى عبداللهيان وفقا للترجمة المرفقة بالمؤتمر الصحفي عن "سعادته" بتسمية القاعة بـ"قاعة القدس".

وكشف عبداللهيان أن القضايا الاقتصادية والأمنية والتجارية نوقشت مع وزير الخارجية السعودي، بما فيها القضية الفلسطينية.

صور شهداء الواجب

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة معلّقة سار بجانبها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان خلال مراسم استقباله من قبل نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

حيث كانت الصور لشهداء الواجب كما عبر معلقون على المنشور ، وهي صور شهداء وزارة الخارجية السعودية في طهران ومشهد وصنعاء ، وضعت مكان مرور الوزير الايراني عند زيارته مقر وزارة الخارجية .