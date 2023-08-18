دعوات فلسطينية للنفير نصرة للأسرى

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رياض - احمد صلاح - انطلقت دعوات فلسطينية للنفير والخروج بمسيرات حاشدة الجمعة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لعدوانٍ إسرائيلي خطير، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية ، وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية الجمعة ،في بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

حيث يواصل ما يقارب ألف أسير فلسطيني من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الأول احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال.





وقالت جمعية واعد للأسرى، إن الحركة الأسيرة سلّمت إدارة سجون الاحتلال قوائم الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على عمليات القمع التي تعرض لها سجن النقب.

وأوضحت "واعد" أن القائمة تشمل ألف أسير من مختلف السجون وكافة قلاع الأسر، لافتة أن الحركة الأسيرة ستصعد من برنامجها التصعيدي حتى وقف كافة عمليات النقل والتنكيل الذي يطال الأسرى.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، باستمرار حالة التوتر في كافة السجون في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن النقب.



و قال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة في تصريحات تابعتها : " بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي.. على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".

ودعا القدرة إلى الخروج في مسيرات حاشدة اليوم بعد صلاة الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الإسرائيلي على الأسرى.

وفي سياق متصل ، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

كما دعا القدرة خطباء المساجد في جميع أنحاء فلسطين للتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة والدعوة لنصرتهم.

واستنفر مدير مكتب إعلام الأسرى الشباب الثائر في الضفة الغربية لإشعال نقاط التماس مع الاحتلال الجمعة ، احتجاجًا على الهجمة الوحشية التي تشن على الأسرى في السجون.