انت الأن تتابع خبر السويد تسمح بحرق القرآن الكريم مجددا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مواطن عراقي بحرق المصحف الشريف في السويد ، أمام السفارة الايرانية ، بحراسة أمنية من الشرطة السويدية .

حيث سمحت السلطات السويدية الجمعة، مجددًا للمواطن العراقي المقيم على أراضيها سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.



و موميكا حرق المصحف أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم، ومسح قدمه بعلم إيران وصورة رئيسها إبراهيم رئيسي.



وأشار إلى أن موميكا دهس على المصحف الشريف ثم أحرقه مع صورة رئيسي والعلمين الإيراني والعراقي، وساعده في ذلك مواطنه سلوان نجم.



وحاولت امرأة كانت بين المجتمعين في المكان إطفاء المصحف المحترق باستخدام أسطوانة إطفاء الحرائق، لكن الشرطة السويدية تدخلت وأوقفتها.



وغادر موميكا ونجم المكان بسيارة مصفحة للشرطة عقب انتهاء الاعتداء على القرآن الكريم، ورافقتهما عدة سيارات ونحو 100 فرد من الشرطة.



وسبق لموميكا أن نفذ اعتداءات مشابهة على القرآن خلال العام الجاري، وتكررت مثل هذه الحوادث مؤخرا في السويد والدنمارك من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وطلبت العراق من السويد تسليمها العراقي موميكا .

من هو سلوان موميكا ؟

إن العراقي الذي حرق القرآن الكريم في السويد هو سلوان موميكا، ذو أصول عراقية ويحمل الجنسية العراقية، متطرف وملحد، وهو عضو في حزب ديمقراطيو السويد وأيضا مؤسس حزب الاتحاد السرياني وكان رئيس هذا الحزب لمدة أربعة أعوام متتالية من عام 2014 وحتى 2018م.

يبلغ من العمر 37 عام، وقد عاش في العراق إلا أنه هرب وطلب اللجوء من السويد التي منحته إياها.

حصل على ترخيص من الشرطة السويدية بأن يقوم بحرق المصحف الشريف مع إقامة تظاهرة أمام الجامع الكبير في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الذي وافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.



وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.