مشعل يحذر الأردن

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رياض - احمد صلاح - ألقى رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس ، مساء السبت ، كلمة في محافظة الكرك ، خلال مهرجان الأقصى ال22 ، عبر فيديو ، حذر خلالها من مخططات اسرائيلية تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية.

ودعا خالد مشعل إلى مواجهة خطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من الضفة المحتلة، حيق قال: " حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد الأشد تطرفاً والأكثر إجراماً في تاريخ الكيان، تستعجل حسم الصراع في الضفة والقدس المحتلة والمسجد الأقصى، ولهذا يقول الصهاينة إذا كان لكم يا فلسطينيين وطن فهو في الأردن، هذا ما قاله سوميترش تحديداً في باريس، وهذه هي حقيقة العقلية الصهيونية”، وفقا لـ راي اليوم.



وأضاف مشعل في المهرجان الذي حمل عنوان “إنما الأقصى عقيدة” أن الاحتلال يريد أن يستهدف أمتنا جميعاً، وفي القلب منها فلسطين والأردن، ومن ثم هم يريدون تفريغ الضفة من أهلها، وحسم المعركة على القدس وتهويدها والسيطرة السياسية والدينية على هذه المدينة العظيمة، وكذلك حسم المعركة على الأقصى، وفق ” المركز الفلسطيني للإعلام”.



ولفت إلى أنه لم يعد الأقصى في خطر، بل هو اليوم في قلب هذا الخطر الذي يكاد يحدق به تدنيساً واقتحاماً، وعلى بعد خطوات من الهدم.

وتساءل: ماذا يبقى لنا إذا ضاعت الأرض والقدس والأقصى؟ هل ننتظر الندم أم نحن رجال المرحلة؟ بل نحن أمة الجهاد والمقاومة والاستشهاد، وهذه الأمة كانت دائماً عند حسن الظن منذ فجر التاريخ.



وطمأن مشعل الأمة العربية والإسلامية بأن المقاومة عند حسن الظن، وموضع الرهان في غزة، والضفة، والـ 48، والشعب الفلسطيني على العهد؛ لأن هذه معركة شرف ودين وعروبة وإسلام ومصير.



ودعا أحرار الأمة كافة للوقوف ضد المشروع الصهيوني، فالعدو نقل الصراع نقلة استثنائية، وعليه يجب أن ننقل الصراع نقلة جديدة، وختم بالتعبير عن فخره بالأردن وأهلها قائلا: “في الأردن صفحات مشرقة من خلال شهداء الجيش الأردني، وما يزال الأردن والأمة حاضرة”.