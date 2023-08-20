انت الأن تتابع خبر إيران تستدعي القائمين بأعمال سفاراتها في السويد والدنمارك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلاميّة، الأحد، أنّ وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائمين بالأعمال السويدي والدنماركي في طهران بسبب إحراق وتدنيس نسخ من المصحف في الدولتين.

وأحرق أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد نسخًا من المصحف أو دنسوها في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار غضب العالم الإسلامي ومطالبات لحكومتي الدّولتين بحظر مثل هذه الأعمال.

ونقلت وسائل إعلام رسميّة إيرانيّة عن رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية قوله: "إيران تحمل الحكومتين السويدية والدنماركية المسؤولية الكاملة والتداعيات الخطيرة لتدنيس المصحف الشريف".