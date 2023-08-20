24 طائرة مقاتلة إلى كييف

انت الأن تتابع خبر24 طائرة مقاتلة إلى كييف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتزم هولندا والدنمارك تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف - 16، وذلك بعد أيام من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر للبلدين الأوروبيين لتسليم هذا النوع من الطائرات المقاتلة إلى كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا مارك روته لنقل 42 طائرة "إف-16" إلى كييف.

وقال زيلينسكي عبر حسابه في تطبيق إكس، (تويتر سابقًا) إنّ هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده.

ووصل زيلينسكي إلى هولندا الأحد في إطار محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، ثم امتدت زيارته إلى الدنمارك في وقت لاحق من اليوم نفسه. وأكدت وزارة الخارجية الدنماركية التزامها بتسليم طائرات إف - 16 في بيان الأحد.

وقال البلدان في البيان المشترك الذي نشره رئيس الوزراء الهولندي روته "نعمل بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين".

وأضاف البيان "هذه خطوة أخرى في دعمنا لأوكرانيا. خطوة بعيدة المدى، وهو ما يبعث برسالة واضحة أننا سنستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا بكافة صوره، ومهما طال الأجل، سواء الدعم العسكري أو المساعدة الإنسانية أو جهود إعادة الإعمار".