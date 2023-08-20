انت الأن تتابع خبر تحطم مركبة الفضاء الروسية على سطح القمر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الفضاء الروسيّة (روسكوسموس)، الأحد، إنّ مركبة الفضاء الروسية "لونا-25" تحطمت على سطح القمر بعد دخولها مدارًا غير خاضع للسيطرة.

وأضافت في بيانٍ لها، "تحركت المركبةُ إلى مدار لا يمكنُ التنبؤ به وانقطع وجودها نتيجة اصطدامها بسطح القمر".

وبدا أنّ أول مهمة فضائية روسية إلى القمر منذ 47 عامًا على شفا الإخفاق بعد أن أبلغت موسكو عن مشكلة في تحويل المسبار "لونا-25" إلى مدار قبل عملية الهبوط، وكان من المفترض أن تهبط "لونا-25" على القطب الجنوبي للقمر في 21 أغسطس (آب)، وفقًا للمسؤولين في وكالة الفضاء الروسية.

ولم تحاول روسيا القيام برحلة إلى القمر منذ مهمة "لونا-24" في عام 1976 وقت حكم ليونيد بريجنيف.