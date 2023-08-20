انت الأن تتابع خبر اعتقال صحفي مصري على خلفية نشر معلومات .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طالبت نقابة الصحافيين المصريّة السلطات الأمنية، الأحد، بالكشف عن مكان احتجاز الصحافي الشاب كريم أسعد الذي أوقف ليل الجمعة السبت بعد دهم منزله في شرق القاهرة.

ويعمل أسعد في منصة "متصدقش (لا تصدق)" الإلكترونية لتقصي الحقائق، والتي نشرت خلال الأيام الماضية معلومات عن ضبط السلطات الزامبية طائرة خاصة آتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة.

من جهتها، كانت منصة "متصدقش" أفادت ليل السبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه "في الواحدة من صباح السبت تعرض زميلنا الصحافي كريم أسعد... للاعتقال بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية".

وأضافت المنصة "لم يسأل المسلحون زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا الآتية من مصر".

وكانت المنصة كثّفت خلال الأيام الماضية نشر معلومات عن واقعة الطائرة الخاصة بعدما أعلنت السلطات الزامبية الأسبوع الماضي توقيف عشرة أشخاص بينهم ستة مصريين في طائرة تحمل 5,6 ملايين دولار وقطعًا معدنية تزن أكثر من 127 كيلوغراما وأسلحة.

وكشفت المنصة أسماء أربعة من المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة، وبينهم ضابط سابق في الجيش ورئيس شركة وتاجر ذهب وشخص يتطابق اسمه مع اسم ضابط شرطة.

من جهة أخرى، نقل موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية تأكيد مصدر مطلع أنّ "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا... هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق... ولا تحمل الجنسية المصرية".