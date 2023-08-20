انت الأن تتابع خبر عفو ملكي مغربي عن 760 شخصًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر ملك المغرب محمد السادس، بمناسبة عيد الشّباب، أمرًا بالعفو على 760 شخصًا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، ونشرت وزارة العدل المغربيّة بيانًا بهذا الخصوص، هذا نصّه:

“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، 1445 هجرية 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 760شخصًا وهم كالآتي:



المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 601 نزيلًا، على النحو التالي:



– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 50 نزيلًا.



– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 551 نزيلًا.



المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 159 شخصًا، موزعين كالتالي:



– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 37 شخصًا.



– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 8 أشخاص.



– العفو من الغرامة لفائدة 107 أشخاص.



– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص.



– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد.



المجموع العام: 760 شخصًا.



أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام".