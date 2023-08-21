انت الأن تتابع خبر موافقة على بناء مقطع آخر من جدار الفصل العنصري .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت مصادر صحفيّة إسرائيليّة أنّ مسؤولينَ في حكومة الاحتلال الإسرائيليّ أعطَوا الضوء الأخضر لبناء مقطع آخر من جدار الفصل العنصريّ، على امتداد عشرات الكيلومترات في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ووفقًا لما كشفته المصادر، فإنّ هذا بناء آخر في جبل الخليل، في منطقة لا تزال خالية من السياج، والتي سيتم بناؤها حسب المخططات.



وأضافت المصادر: هناك موافقة مبدئية في هذه المرحلة، لكن لا توجد حتّى الآن ميزانية لبناء الجدار.