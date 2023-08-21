انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل 6 شبان من بيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الاثنين ، جنوبي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ، واعتقلت خلال الاقتحام ستة شبان فلسطينيين .



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خليل قاسم الشيخ (45 عاما)، ومهدي (25عاما) ، وأنور أحمد الشيخ (45 عاما)، وأحمد علي الشيخ (26 عاما)، ومراد محمود الشيخ (25 عاما) جميعهم من قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال إياد محمد طقاطقة (27 عاما) من بلدة بيت فجار بعد دهم منزله.