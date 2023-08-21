انت الأن تتابع خبر دعوة من البرلمان العربي بشأن ضحايا الإرهاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصادف الإثنين21 آب، اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، دعا البرلمان العربي، إلى تكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب في المنطقة العربية.

وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، ضرورة التوعية بما يعانيه ضحايا الإرهاب من مآسٍ وآلام باعتبار الاهتمام بهؤلاء الضحايا لا ينفصل عن الجهود الشاملة التي ينخرط بها المجتمع الدولي ككل لمواجهة الإرهاب.

وشدد العسومي، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والدولي تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية بما في ذلك تطوير التشريعات ذات الصلة والتي تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم في جميع النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وغيرها.

كما دعا الى إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، اتساقا مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أكدت ضرورة تقديم المساعدات الملموسة لضحايا الإرهاب، والحفاظ على نسيج المجتمعات.

وذكر العسومي بجهود البرلمان العربي المبذولة في هذا الصدد واهتمامه بإعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، بهدف مساعدة الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية الخاصة، ووضع قوانين في هذا الشأن، لا سيما وأن الدول العربية أكثر من عانى من الإرهاب.