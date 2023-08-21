انت الأن تتابع خبر إغلاق مدينة الخليل وبن غفير يدعو للانتقام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قوات الاحتلال، مدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة، وسدت كافة مداخلها والبلدات المحيطة وفرضت طوقا أمنيا شاملا، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة العملية بعد مقتل مستوطنة في الأربعينيات من عمرها وإصابة زوجها بجروح خطيرة.

وقُتلت المستوطنة في عملية إطلاق نار على سيارتها قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، الإثنين، ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستعانة بمروحيات للبحث عن منفذي الهجوم.

بدوره، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الانتقام وقال: "لن تسفك دماء اليهود عبثًا".

بدوره، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ان قوات الأمن لن تترك ما أسماهم بـ "القتلة"، وسيتم مطاردتهم حتى يتم القبض عليهم.

من ناحية ثانية، أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن عملية الخليل جاءت لمواجهة المشاريع الاستيطانية والحرب الدينية ضد المقدسات الإسلامية، مؤكدا أن الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال.