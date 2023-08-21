انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعترف: فشلنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بيانا اعترف فيه بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية واحباطها في حوارة والخليل.



وفي إشارة إلى الهجومين اللذين وقعا هذا الأسبوع في حوارة وجبل الخليل، قال فوكس: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من "الإرهاب"، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز القوات العاملة في منطقة الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم، وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة منفذ هجوم الخليل.

هذا وقتلت إسرائيلية وأصيب آخر الاثنين، بهجوم في جبل الخليل، تبنته كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وذلك غداة مقتل إسرائيليين بهجوم نفذه شاب فلسطيني في بلدة حوارة قرب نابلس.