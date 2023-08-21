18 إصابة بينهم صحفي على حدود غزّة

انت الأن تتابع خبر 18إصابة بينهم صحفي على حدود غزّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصّحة الفلسطينيّة في قطاع غزّة أنّ 18 إصابة بجراح مختلفة لفلسطينيين بينهم صحفي، الإثنين، جرّاء قمع الاحتلال لتظاهرات على الحدود الشرقية لغزة.

هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق شديدة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشاركين في تظاهرة، دعت لها القوى الوطنية والإسلامية شرق مدينة غزة بذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك.

وكانت لجنة القوى الوطنية والإسلامية أقامت مهرجانًا حاشدًا شرق مدينة غزة بالذكرى السنوية لحرق المسجد الأقصى المبارك من قبل مستوطن متطرف.