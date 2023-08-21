انت الأن تتابع خبر التعاون الإسلامي تؤكد رفضها أي تغيير للطابع الجغرافي للقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدّدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها لأي إجراءات أو قرارات لدولة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الجغرافي أو الديمغرافي، وأي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي.

ودعت المنظمة، في بيان صدر عنها الإثنين بمناسبة الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى، المجتمعَ الدولي إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.