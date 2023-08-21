انت الأن تتابع خبر رئيس كوريا الشماليّة يشاهد إطلاق صورايخ كروز والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاهد رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون تجربة إطلاق صواريخ كروز إستراتيجيّة في إطار مناورات عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسميّة في بيونغ يانغ الإثنين، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم تفقد أسطول السفن السطحية الثاني للحرس بأسطول البحر الشرقي التابع لبحرية الجيش الشعبي الكوري.

وأضافت الوكالة ذاتها، في بيان، أنّ التدريبات تهدف إلى إكساب البحارة مهارات تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية، مردفةً: أصابت السفينة الهدف بسرعة وبدون أي خطأ، وأضاف البيان أنّ كيم شهد بحارة في سفينة الدورية وهم يقومون بتدريبات على إطلاق صواريخ كروز الإستراتيجية.

ويرى مراقبون أن التجارب الصاروخية تأتي كرد فعل على مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، انطلقت الإثنين لتستمر 11 يومًا.