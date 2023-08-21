الدولي المغربي شديرة إلى نابولي

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رياض - احمد صلاح - أعلن فريق نابولي الإيطالي، رسميًا، تَعاقُدَه مع الدوليّ المغربي وليد شديرة، وإعارته لنادي فروزينوني إلى غاية نهاية الموسم.

ووفق بلاغ مقتضب لنابولي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، فإنّ الفريق تعاقد مع شديرة لمدة أربعة مواسم، وتمت إعارته لفروزينوني الذي يلعب في الدوري الإيطالي الممتاز.

بدوره، أكد فروزينوني انتقال شديرة إلى صفوفه عبر بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، مشيرًا إلى أنّ اللاعب سيلعب هذا الموسم في صفوفه معارًا إلى غاية يونيو من سنة 2024.

ونشر شديرة، السبت، رسالة وداع عبر صفحته الرسمية على إنستغرام لباري وجماهيره، معبرًا عن حبه للنادي وامتنانه له على الفترة التي قضاها معه، موردًا أنه سيظل من مشجعي النادي رغم مغادرته.



وشارك وليد شديرة الموسم الماضي في 38 مباراة، وسجل 22 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات التي شارك فيها، كما لعب مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.