انت الأن تتابع خبر نتنياهو فقد صوابه: العمليات في الضفة ممولة إيرانيًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وسائل إعلام عبريّة، عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، الاثنين، قوله: إنّ إيران موّلت سلسلة الهجمات الأخيرة على الإسرائيليين وحضت عليها.

وأضاف نتنياهو في تصريحاته: "نحن في خضم هجوم (إرهابي)، هذا الهجوم تشجعه وتوجهه وتموله إيران والدول التابعة لها.

وكانت أعلنت مصادر عبرية، ظهر الإثنين، عن مقتل مستوطنة وإصابة آخَر بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربيّة. وقالت المصادر، إنّ مُقاومين فلسطينيين أطلقوا النار من مركبة مسرعة تجاه سيارة المستوطنين، قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الذينَ نفّذوا العملية لم يطلقوا النار على طفل كان في المركبة، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومداخل الخليل واستدعت مروحية عسكرية وقوة "الدوفدوفان" الخاصة لملاحقة المقاومين.