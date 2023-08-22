ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية جديدة للابتكار

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رياض - احمد صلاح - أطلق، ولي العهد السعوديّ، ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفتهِ رئيسَ مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، الاستراتيجية الجديدة للجامعة، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وقال ولي العهد إنَّه منذ تأسيسها تتميَّز (كاوست)، في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم، مضيفاً أنَّ الاستراتيجية الجديدة تمثل عهدًا جديدًا للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارة للمعرفة، ومصدراً للإلهام والابتكار، تماشياً مع طموحات (رؤية المملكة 2030) من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم.



وتركّز الاستراتيجية الجديدة على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي؛ ويشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسية، هي: إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزّز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.



كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية.