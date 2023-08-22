انت الأن تتابع خبر الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر قمة بريكس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إنّ أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، سيزور جوهانسبرج بجنوب إفريقيا لحضور القمة الخامسة عشرة لدول البريكس، والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وحسب الناطق الأممي الرسمي فإن غوتيريش وخلال القمة "سيقدم رسالة واضحة مفادها أنه في عالم مفكك تغمره الأزمات، نحتاج لبديل موثوق للتعاون، لافتًا إلى أنه سيطلب من القادة في القمة المقبلة العمل بشكل متضامن وسريع في سلسلة من القضايا بما في ذلك تغير المناخ وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي".

وسيجتمع الأمين العام مع مختلف القادة على هامش قمة البريكس، ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الخميس المقبل.