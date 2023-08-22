انت الأن تتابع خبر ترامب إلى السجن .. الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب تسليم نفسه لسجن فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية يوم الخميس المقبل ، بتهمة التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا الأسبوع الماضي.

وتم تحديد يوم التسليم خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون ،الاثنين، بشأن اتفاق مكتوب بين الجانبين يتضمن التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يعتزم تسليم نفسه في أتلانتا يوم الخميس فيما يتعلق بلائحة الاتهام الصادرة بحقه في ولاية جورجيا.

وذكر ترامب على منصته تروث سوشال: "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا الخميس ليتم القبض علي". ووصف لائحة الاتهام بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى سجن فولتون للخضوع لإجراءات الاعتقال، حيث سيتم تفتيشه والتقاط الصور له وأخذ بصمات أصابعه.



وسيتعين على ترامب دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، كما سيحظر على ترامب ممارسة الضغط على الجهات الأخرى للعملية القضائية، بما في ذلك من خلال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.





يذكر أن تهما جنائية وجهت إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا الأسبوع الماضي.



وهذه هي رابع قضية يواجه ترامب اتهاما جنائيا فيها.



وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعا.