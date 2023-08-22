انت الأن تتابع خبر رياح شديدة وأمطار غزيرة في جدة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو ، تبين سقوط أعمدة الكهرباء في مدينة جدة السعودية، نتيجة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة .



وانتشرت في وقت سابق، مقاطع فيديو توثق هبوب عاصفة ترابية على جدة، في مشهد امتلأت فيه السماء بالأتربة والغبار الكثيف.



وكان المركز الوطني للأرصاد، حذر من حالة عدم الاستقرار في مدينة جدة ، وتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.