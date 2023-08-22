انت الأن تتابع خبر حملات تفتيشية على المدارس الخاصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أهمية ،توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الخاص ، وبينت أنها ستطلق حملة تفتيشية واسعة تستهدف المدارس الخاصة لضمان شمولية العاملين بها بالضمان.

ودعا مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة المدارس الخاصة إلى ضرورة الالتزام بشمول المؤمن عليهم العاملين في قطاع التعليم الخاص بالضمان طوال فترة العطلة الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في نفس الجهة التعليمية، وذلك لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً بأن الأنظمة الإلكترونية بالمؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بنفس الجهة التعليمية.