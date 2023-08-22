انت الأن تتابع خبر اعتقال 47 فلسطينيا في الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الثلاثاء ، بحملة اعتقالات واسعة ، شملت العديد من المدن الفلسطينية ،و طالت 47 مواطنا فلسطينيا ، غالبيتهم من محافظة رام الله.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا من بلدة عبوين شمال غرب رام الله، وهم: وديع عباس مزاحم، وعبد الله باسم محارب، ورامي نافذ محارب، وعلاء بسام محارب، ونديم موسى حمد، ونواف حسين محارب، وخالد عبد السلام شكري، وأحمد شهاب محارب، وعمرو أحمد أنس، ومهند نضال عاطية، وباسم عبد الله محارب، ورزق رشدي دار حمد، ومحمد حمد الله عثمان، ومحمد عصمت محارب، وأحمد عبد اللطيف دار أحمد، وعلى تركمان، من حي بطن الهوى بمدينة رام الله.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا، وهم: نادي عبد القادر الأطرش، ومحمود أبو داود، وأنس امير رصرص، وعرفات القواسمي، وأكرم الشنتير، ونجليه صقر ومحمد من مدينة الخليل، ومعين الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وزيد عمار عرعر من بلدة بيت امر شمال الخليل، ومعروف وحيد أبو فارة، ورامي ابراهيم غنيمات، وبهاء خالد غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: خضر السركجي، وعبد السلام القوقا من شارع سفيان في المدينة، وبشير أبو جش من قرية بيت دجن شرق نابلس، وزكريا خطاطبة من بيت فوريك شرق نابلس، وصلاح عبد الله حجة من برقة شمال غرب نابلس.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين المربي حسن مصطفى جرادات، وفارس حسني شواهنة من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والمواطن يزن مالك الشرقاوي من بلدة الزبابدة جنوب جنين، وعكرمة نادر حبايبة من بلدة صانور.



ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين وهم: محمود الخاروف من مدينة قلقيلية، ووليد بلال عنايا، وقصي نزار شبيطة، وحمزة ضرار رضوان، وكنعان عمر البم، وعدي حمزة حسين من بلدة عزون شرق قلقيلية.



ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال جهاد عزات سعيد مرعي (43 عاما)، من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال إياد أبو صلاح من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، ويحيى حجازي وبهاء شديد.