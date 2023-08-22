انت الأن تتابع خبر رجال أعمال أردنيون يزورون قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المقرر أن يزور عدد من رجال الأعمال الأردنيين، العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، للاطلاع على واقع الفرص الاستثمارية المتاحة والسعي إلى بناء شراكات تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن وقطر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة من أحد المستثمرين من الجالية الأردنية الذي يمتلك مشاريع بقطاعات سياحية وخدمية متنوعة في قطر سمير أبو ارشيد.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن السابق رائد حمادة، الذي سيزور قطر ضمن وفد من رجال أعمال أردنيين، أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط المملكة مع دولة قطر.

وأشار حمادة إلى وجود مجالات واسعة وأرضية خصبة لبناء تكامل اقتصادي بين الأردن وقطر في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ويقع على القطاع الخاص في كلا البلدين مسؤولة كبيرة من أجل زيادة المبادلات التجارية وإقامة المشاريع المشتركة، مؤكداً أن فرص التعاون كبيرة وواسعة بالعديد من القطاعات الاقتصادية.