الخرابشة: نسعى للاعتماد على مصادر الطاقة المحلية

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رياض - احمد صلاح - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال حضوره ورشة العمل الختامية لـ"دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن، الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات بالتعاون مع الشركاء، لتحقيق أهدافها الإستراتيحية المتعلقة بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ومنها الطاقة المتجددة.

وتاتي هذه الدراسات تماشيا مع التوجهات العالمية في تخفيض البصمة الكربونية، وتقليل انبعاثات الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال الخرابشة: "نضع نصب أعيننا هدفا يتمثل برفع المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكة من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 50 بالمئة بحلول عام 2030، وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي".

وأضاف أن تنفيذ هذه الدراسة سيساعد شركات الكهرباء الأردنية في تقديم خدمات مميزة للعملاء، وتقليل فاقد الشبكة الكهربائية، وتخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات كافة في المملكة، وهذا ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.

وشكر الخرابشة، البنك الدولي على دعمه المستمر لقطاع الطاقة في الأردن، آملا أن تتوصل النقاشات حول الدراسة إلى تحسين وتجويد توصياتها وصولا إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية الأردنية.

وتُقيّم "دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن، مدى جاهزية أنظمة النقل والتوزيع الكهربائية لتبني التقنيات المتقدمة والإجراءات الموصى بها لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة المنتجة، كما تركز على زيادة مرونة الشبكة وموثوقيتها لاستدامة الأحداث المتعلقة بالمناخ وتعزيز الرقمنة وتحديث البنية التحتية الكهربائية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات لدعم اعتماد التقنيات المتقدمة وتحول الطاقة بما يتواءم مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي.

يذكر أن "دراسة خيارات الشبكة الذكية نفذها فريق من الاستشاريين الدوليين من شركة "TETRA Tech"، بتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي لدعم تطوير قطاع الطاقة في الأردن.

وحضر الورشة المدراء المعنيون من وزارة الطاقة وممثلون عن شركات الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمركز الوطني للأمن السيبراني.