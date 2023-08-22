انت الأن تتابع خبر انطلاق بريكس في جنوب إفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستضيفُ مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، قادة الدول المنضوية في مجموعة بريكس؛ لعقد قمتهم الـ15 التي تستمر حتّى الخميس، فيما تسعى هذه الرابطة التي تضم كبرى الاقتصادات الناشئة، إلى تعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية على الشؤون الدولية. وتنعقد القمة وسط تباين في الآراء حيال توسيع هذا التكتل، إذ تبدي الصين حماسة لذلك، لكن الهند تتوجّس، كما يبدو، من نيات خصمتها الإقليمية.

وتمثّل بلدان بريكس وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ربعَ الاقتصادِ العالميِّ، بينما أبدت دول اهتماماً بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي يستضيفها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وتستمر ثلاثة أيام.

وشهدت جوهانسبرغ إجراءات أمنية مشددة مع وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى جانب نحو 50 زعيمًا آخرين.

وحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جوهانسبرغ لتمثيل بلاده نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيكتفي بتوجيه كلمة عبر الفيديو.

والهدف من توسيع المجموعة هو البحث عن بدائل لتوازن القوى العالمي الحالي، وفقًا لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور. وتقول دول بريكس إنها تمثل معًا 42% من سكان العالم و 30% من مساحة اليابسة العالمية و 24% من الناتج الاقتصادي العالمي.



وأكدت أكثر من 30 دولة أخرى مشاركتها في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى ذلك، دُعي 67 سياسيا رفيعو المستوى من أفريقيا والجنوب العالمي، وكذلك 20 ممثلا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وغيرها.