بوادر لحل أزمة عين الحلوة .. تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - عقدت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان اجتماعًا في سفارة دولة فلسطين بحضور السفير أشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وممثل عن قيادة الجيش وعن كل من حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري.

وجاء في البيان الموزّع من السفارة الفلسطينية أنّ الاجتماع اتّسم بروح من المسؤولية العالية ومستوى التفاهم والتكامل حول المعطيات والرؤى التي تم تبادلها بين المجتمعين كافة والتي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تم الاتفاق على آليات المتابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني.



وأكد البيان أنّ المجتمعين خلصوا إلى تأكيد حرصهم على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق.