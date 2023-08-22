انت الأن تتابع خبر متهمان مع ترامب يسلّمان نفسيهما في جورجيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلّم اثنان من المتهمين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بمحاولات التلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا في عام 2020، نفسيهما إلى السلطات، في الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، الثلاثاء، وفقًا لإدارة السجون.

وحسب ما ذكرت الصحافة الفرنسيّة، فقد كانت 9 تهم قد وُجهت للخبير في القانون الدستوري جون إيستمان، و7 تهم وُجهت لسكوت هول، اللذين سلما نفسيهما كسجينين، الثلاثاء، وفقًا للموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية. وكانا قد اتفقا سابقًا مع السلطات على دفع كفالة.

ويتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل بعضهم مع بعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.

وأمام ترمب والمتهمين الـ18 الآخرين حتى ظهر الجمعة، للحضور إلى سجن محكمة فولتون.