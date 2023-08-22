انت الأن تتابع خبر الرئيس الصيني يؤكد على علاقة بلاده التاريخية مع المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل العاهل المغربيّ الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة عيد الشباب. ومما جاء في هذه البرقية: "يطيب لي أن أتقدم إلى جلالتكم بالتهاني الخالصة والتمنيات الطيبة بمناسبة عيد ميلادكم".

وأكد شي جينبينغ، بهذه المناسبة، أنّ "المغرب شريك مهم للصين في العالم العربي وإفريقيا، إذ يضرب التواصل الودي بين الشعبين الصيني والمغربي بجذوره في أعماق التاريخ".

وأضاف الرئيس الصيني: "في السنوات الأخيرة، ظلت العلاقات بين البلدين تتطور على المستوى العالي تحت إرشادنا المشترك، حيث ترسخت الثقة السياسية المتبادلة وأحرز التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات ملحوظة، وحافظ البلدان على التواصل والتنسيق والتعاون الوثيق حول الشؤون الدولية والإقليمية".

كما أكد الرئيس الصينيّ أنه يولي اهتمامًا بالغًا لتطوير العلاقات الصينية المغربية، معبّرًا عن استعداده لبذل جهود مشتركة مع الملك المغربيّ لمواصلة تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وإثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية- المغربية باستمرار، على ضوء الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام، بما يخدم شعبي البلدين بشكل أفضل.