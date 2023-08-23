انت الأن تتابع خبر مصر .. إصابتان بمتحور كورونا .. والحكومة تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المصرية ، عن إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا EG.52 ، وعممت بضرورة أخذ الحيطة والحذر ، وارتداء الكمامات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن الوزراة رصدت حالتين يعانون من الأعراض التنفسية الحادة، وكان لديهم أعراض مشابهة لنزلات البرد، مثل ارتفاع درجات الحرارة والرشح.



كما أشار في تصريحات لوسائل إعلامية مصرية إلى أخذ عينات منهم للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، وتم عمل مسحة، وبعد إرسال العينات للمعامل المركزية تم إثبات إصابتهم بالمتحور الجديد من كورونا EG.52، ولكن أعراضه خفيفة للغاية.



ولفت إلى أن وزارة الصحة المصرية لديها منظومة ترصد على مستوى 27 محافظة، أمراض الجهاز التنفسي، موضحًا أن أعراض كورونا الجديد مشابهة لنزلات البرد العادية كالرشح وارتفاع درجات الحرارة.



فيما أوضح أن المتحور الجديد من كورونا واسع الانتشار، فهو أكثر انتشارا من متحورات كورونا السابقة، ولكنه لم يؤد لأعراض شديدة أو دخول المستشفيات أو العناية المركزة.



ونصح المواطنين بارتداء الكمامات وتناول الأغذية التي ترفع من الجهاز المناعي، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن المزدحمة، محذرا كبار السن بتوخي الحذر من الأماكن المزدحمة والحصول على اللقاحات.



أعراض المتحور الجديد

يذكر أن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حسام حسني، كان كشف سابقاً تفاصيل عن المتحور الجديد وأعراضه.



وقال إن المتحور الجديد يتميز بسرعة الانتشار ولا يصيب سوى الجهاز التنفسي العلوي، فيما تشمل أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الجسم والحلق، وضعف عام وسعال مستمر، وشعور بالالم عند البلع أو الحديث، إضافة إلى سيلان بالأنف والصداع.



كما أكد أن المتحور الجديد أكثر انتشاراً، لكنه ليس أقوى ولا يسبب عبئاً أكثر على المصابين به