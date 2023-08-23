انت الأن تتابع خبر الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوالى الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين يوميا ، في الضفة الغربية ، وتطال هذه الاعتداءات ممتلكاتهم والمنشآت والمرافق العامة وأولادهم وأنفسهم .

حيث أجبرت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عائلة أبو غانم على هدم منزلها في مدينة رهط الواقعة في منطقة النقب، داخل أراضي عام 1948.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ،قامت الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها باقتحام المنطقة التي تسكن فيها العائلة، ومنحتها 10 دقائق لإخلاء المنزل وهدمه، وهددت أنه في حال لم تهدم العائلة المنزل فستهدمه الآليات والجرافات الإسرائيلية، وتفرض على العائلة غرامات باهظة.

وتسكن عائلة أبو غانم في المنزل الذي جرى هدمه منذ أكثر من 17 عاما.