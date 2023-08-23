انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بمداهمات يومية ، واقتحامات لمدن فلسطينية ، وتعتقل منها الشبان ، والأطفال ، وكبار السن ، حيث اعتقلت الأربعاء، 21 مواطنا من الضفة، بينهم 3 أسرى محررين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شابين من بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة، وأغلقت مدخلها.



وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين آدم القواسمي، وفتحي أبو رميلة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بشكل مفاجئ، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.



وفي السياق، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وسيرت آلياتها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد شفيق عادل عبد الغني (20 عاما)، وأنور عصام عادل عبد الغني (20 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي إثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا شمال طولكرم، والأسير المحرر عمار مناع (60 عاما)، من حي عزبة الجراد شرق المحافظة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: اسلام نزيه أبو عون، وعز الدين عبد السلام غنام، ونجم الدين محمود فشافشة، من بلدة جبع، وماهر عبد اللطيف الأخرس، من بلدة عجة جنوب جنين، وصادق حسن أبو الخير من بلدة السيلة الحارثية، ومأمون محمد فريحات من بلدة اليامون غربا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر سعيد بكر بلال وعميد هلال حجازي من المدينة، وبلال صالح اشتية من قرية تل، والأسير المحرر إبراهيم ماجد دغلس من قرية برقة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأوضحت مصادرأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا فجرا، وداهمت عدة منازل ومحلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأشارت إلى أن بلدة حوارة تشهد انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إحسان محمود الريماوي (65 عاما)، من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي إبراهيم فريد نواجعة، وخليل وليد الشريتح من بلدة يطا، وعلي عوني أبو زلطة (26 عاما) من حلحول، وبهاء الشراونة من بلدة دورا، وعبد عرار من بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين آدم القواسمي، وفتحي أبو رميلة، من بلدة العيسوية.

وفي خان يونس ، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المزارعين، شرق مدينة خان يونس.

وتمركزت قوات الاحتلال خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين، مقابل منطقة شراب العسل في بلدة الفخاري شرقا، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المزارعين بشكل يومي بالرصاص والغاز السام، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه.