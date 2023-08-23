انت الأن تتابع خبر مقتل رئيس فاغنر في تحطم طائرته الخاصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قُتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو، وكان يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنرعلى قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت، وفقا لهيئة الطيران المدني الروسية.

ونشرت الخبر، وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الطوارىء الروسية.

وبحسب وزارة الطوارىء الروسية فإن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو وعلى متنها بريغوجين كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ، وقالت في منشور على تطبيق تلغرام: "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

ونشرت مواقع تواصل اجتماعي صورا قالت إنها لتحطم الطائرة التي كان على متنها يفغيني بريغوجين.

ويمتلك بريغوجين مجموعة من الشركات بما فيها شركات متهمة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. ويخضع هو وشركاته وشركاؤه لعقوبات اقتصادية واتهامات جنائية في الولايات المتحدة.

ويسيطر بريغوجين على شبكة من الشركات بما فيها مجموعة "فاغنر" (Wagner) شبه العسكرية، التي تجنّد مسلحين مرتزقة في عدة مناطق في العالم مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا ومناطق الصراع في بعض دول الصحراء والساحل في أفريقيا لدعم الأطراف الموالية لروسيا ورعاية مصالح موسكو.

وكان مقاتلو بريغوجين يقومون بحملة إلى جانب الجيش الروسي النظامي لعدة أشهر في حرب موسكو في أوكرانيا، التي بدأت فبراير/شباط 2022.

وفي الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران 2023 أعلنت قوات "فاغنر" تمردها على القيادة العسكرية الروسية، واستولت بالفعل على مدينة روستوف جنوب غرب البلاد، لكن تدخل الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشنكو" أدى إلى خفض التوتر، وتراجُع قوات "فاغنر" إلى ثكناتها.



وحسب ما تردد، فقد وعد الكرملين بريغوجين بالحصانة من الملاحقة القضائية، وكان أحد شروط العفو هو رحيله إلى بيلاروسيا المجاورة. ومع ذلك، تردد أن بريغوجين ظهر مرة أخرى في روسيا على هامش قمة أفريقيا في سان بطرسبورغ نهاية يوليو/تموز الماضي.