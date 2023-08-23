انت الأن تتابع خبر مستجدات تحطم طائرة مؤسس فاغنر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث تحطم الطائرة الخاصة التي كان على متنها 10 ركاب بينهم يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة فاغنر.

وقالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض الأربعاء إن احتمال موت بريغوجين في تحطّم الطائرة "لن يفاجئ أحدا" نظرا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن بريغوجين لقي مصرعه في حادثة تحطم الطائرة، وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاغنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين.. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".



ووذكرت وزارة الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أنها باشرت التحقيق في كافة ملابسات الحادث مع التحليل لاحقا لبيانات الصندوق الأسود للطائرة المتحطمة.

ووفق بيان المكتب الصحفي لسلطة الطيران المدني الروسية، فإن بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت من بين 7 ركاب و3 طيارين، وجميعهم لقوا حتفهم.