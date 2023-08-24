انت الأن تتابع خبر ما علاقة بوتين باسقاط طائرة مؤسس فاغنر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديثه لمذيع CNN كيفن ليبتاك، إلى احتمال أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلف تحطم الطائرة التي كان يفغيني بريغوجين، مؤسس فاغنر، على متنها، مع 9 آخرين.

وأكد بايدن إنه لم يتفاجأ باحتمال استهداف رئيس فاغنر، وقال: "لا أعرف حقيقة ما حدث، لكنني لست متفاجئًا".

وقال: "ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا والذي لا يكون بوتين خلفه ولكنني لا أعرف ما يكفي لمعرفة الجواب، لقد كنت أمارس الرياضة منذ ساعة ونصف".

وكان الرئيس قد خرج للتو من استوديو للياقة البدنية في بحيرة تاهو، كاليفورنيا، حيث يقول البيت الأبيض إنه حضر فصل بيلاتيس يتبعه فصل تدريب.

يذكر ان بايدن سبق وان قال في تصريحات سابقة: (لو كنت مكان بريغوجين سأكون حذرًا من وسائل النقل التي سأستقلها).

كما قال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عُقد في هلسنكي بفنلندا في يوليو/تموز: "لو كنت بريغوجين سأكون حذرا مما أتناوله، وأبقي عيني على قائمة الطعام".

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريغوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي"، وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".