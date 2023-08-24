انت الأن تتابع خبر أول رد فعل لمجموعة فاغنر بعد مقتل مؤسسها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان لقي يفغيني بريغوجين، ومرافقيه مصرعهم جراء تحطم طائرتهم الخاصة مسار الأربعاء، أضاء مقر شركة فاغنر العسكرية الخاصة في مدينة سان بطرسبورغ، نوافذه على شكل صليب.

هذا وأكدت هيئة الطيران الروسية مقتل مؤسس فاغنروالرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، وجميع مرافقيهم على متن طائرتهم الخاصة في مقاطعة تفير الروسية.

وكان على متن الطائرة 10 ركاب، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وقتل جميع من كانوا على متنها.

وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى ان الطائرة أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا بالحادث، ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو.