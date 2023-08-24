انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل أحد حراس الأقصى .. وآخرين بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال أحد حراس المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف ، قرب باب المجلس، ليلة الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى عبد الرحمن السعو، أثناء تواجده في مكان عمله قرب باب المجلس داخل الأقصى، عقب اعتراضه على إغلاق شرطة الاحتلال الباب.

واعتقلت قوات الاحتلال ، الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة بيت لحم ، هم كل من : باسل فواز رشايدة من مدينة بيت ساحور ، ووليد الصلاحات ونجله عبد الله من جبل هندازة شرق بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي جنين ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أربعة مواطنين منهم الشابين أحمد نزال، وسعيد ياسر زكارنة، من بلدة قباطية بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

و اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على نجل المعتقل نزال خلال اعتقاله، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

و اعتقلت الشابين عبد الرحمن صلاح أبو سرور من جنين أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، والفتى طارق محمود يحيى من قرية العرقة أثناء مروره على حاجز برطعة جنوبا.

و اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، وأطلقت قنابل الصوت.

واعتقلت مواطنا من البلدة القديمة بنابلس ، بعدما اقتحمت حي الياسمينة داخل البلدة القديمة واعتقلت المواطن عكرمة الخماش، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.