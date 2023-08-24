انت الأن تتابع خبر تقرير التجارة الخارجية للأردن .. أرقام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفاض الفاتورة النفطية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15.6%، وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.



وبحسب التقرير، بلغت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية 1.531 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.813 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



ووفق التقرير/ ارتفعت صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات 91% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 466 مليون دينار، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.



ووفقا لدائرة الإحصاءات فإن قيمة صادرات الأردن من البوتاس الخام انخفضت بنسبة 27.3% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 368 مليون دينار.



كذلك انخفضت قيمة صادرات الأردن من الفوسفات بنسبة 14% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 314 مليون دينار.