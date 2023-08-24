انت الأن تتابع خبر تصريح غريب .. التعليق الأول لبوتين حول مقتل قائد فاغنر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق له على مصرع مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ورفاقه جراء تحطم طائرتهم، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث في مقاطعة تفير الروسية.

وقال الرئيس الروسي، إن قائد مجموعة فاغنر بريغوجين كان رجلا موهوباً ارتكب أخطاء، مؤكدا ان فاغنر قدمت مساهمة كبيرة في الحرب بأوكرانيا "لن ننساها أبدا" ووعد بالتحقيق في تحطم طائرة بريغوجين حتى النهاية.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر روسية، الخميس بأنه يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل بريغوجين، وقالت إلى أنه يجري التعرف على جثة مساعده دميتري أوتكين، مشيرة إلى أنها تمكنت من التعرف على جثة بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاغنر.

يذكر ان 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، قد لقوا مصرعهم مساء الأربعاء، في حادثة تحطم طائرة خاصة في منطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ.