انت الأن تتابع خبر في سابقة تاريخية .. توقيف ترامب والإفراج عنه بكفالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوقف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الخميس ، في سجن في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية ، على خلفية اتهامه بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 ، بعدما قرر تسليم نفسه .

وغادر ترامب السجن بعد فترة وجيزة من توقيفه، وبعد أخذ مقاساته ، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب مدير الشرطة، التي أكدت أن صورة جنائية لترامب التقطت بالفعل قبل مغادرته، وسيتم نشرها.



وبعد أن سلم ترامب نفسه لسلطات الولاية، وافق على دفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار وشروط أخرى للإفراج، بما في ذلك عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتخويف المتهمين الآخرين أو الشهود في القضية، والتي تم التفاوض عليها مسبقا من قبل محاميه.



وقالت مصادر إن الرئيس السابق غطى تكلفة الكفالة عن طريق تخصيص 10 في المئة لها، بالتعاون مع شركة "Foster Bail Bonds LLC" المحلية في أتلانتا.



وهذه هي المرة الأولى في مقاطعة فولتون التي يُطلب فيها من ترامب دفع كفالة نقدية ، وكانت احتمالات إطلاق سراحه دون كفالة نقدية ضئيلة في جورجيا.



من جهته وصف ترامب الملاحقات الجنائية بحقه بأنها تدخّل انتخابي، منددا قبل مغادرته الولاية بـ"مهزلة قضائية".



وقد أسندت إلى ترامب أكثر من 12 تهمة ، كلها تصب في محاولات لتخريب وتغيير نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، وهي المرة الرابعة هذا العام التي يواجه فيها الرئيس السابق اتهامات قضائية.



ويعد المرشح الجمهوري الأوفر حظا للمشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.