انت الأن تتابع خبر الجمهوريون : اعتقال ترامب غير مسبوق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الحزب الجمهوري بيانا بشأن اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بسبب اتهامه بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا في العام 2020.

ووصفت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، إليز ستيفانيك، الاعتقال الرابع للرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"غير الدستوري وغير المسبوق".



وجاء في البيان: "يواصل جو بايدن تسليح الحكومة بشكل غير قانوني ضد الرئيس ترامب، أكبر خصم سياسي له في البيت الأبيض".



وأضافت: "تظهر استطلاعات الرأي تلو الأخرى أن دونالد ترامب يتفوق على منافسيه الجمهوريين بأكثر من 40 نقطة ويتفوق على جو بايدن في الولايات ، وطعنه في نتائج الانتخابات مشروع، و يتمتع بالسلطة القانونية للقيام به، وترفض وسائل الإعلام الرئيسية الإبلاغ عن اعتراض الديمقراطيين على نتائج الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2001 و2005 و2016 ".



وختم البيان: "سوف يحقق الجمهوريون في التواطؤ الفاسد بين جاك سميث وفاني ويليس، وهو الأمر الذي سُئلت عنه فاني ويليس ورفضت إنكاره ، الطريقة الوحيدة لإنقاذ جمهوريتنا هي أن يحشد الجمهوريون خلف حملة الرئيس ترامب لهزيمة هذه الاتهامات الزائفة واستعادة البيت الأبيض في عام 2024".