انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالخليل ويغلق سوق الحلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الجمعة ، في مدينة الخليل بالضفة الغربية ، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين ، وقامت بإغلاق سوق الحلال هناك .

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المواطن أمير عمران ربحي برقان من منطقة سنجر بالمدينة، وسائد جبرين محمود مر من بلدة يطا جنوب الخليل، وعبد الله عيسى أبو هاشم من بيت أمر شمالا، بعد أن فتشت منازلهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل منها: حارة الشيخ وأبو كتيلة، وسنجر، ونمرة، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها: أحمد محفوظ، ورافع غيث، وعبد المجيد عمرو.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق "سوق الحلال" في مدينة الخليل ، حيث أغلقت بوابة السوق الذي يقع بمنطقة الفحص في وادي السمن جنوب مدينة الخليل، ومنعت التجار والمزارعين من دخوله.



يذكر أن "سوق الحلال" في مدينة الخليل يقام كل يوم جمعة، ويقصده المزارعون وتجار المواشي من مختلف محافظات الفلسطينية.





