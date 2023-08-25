انت الأن تتابع خبر مواصفات ترمب .. طوله ووزنه .. وبايدن يسخر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما تم احتجاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، والافراج عنه بعد 20 دقيقة ، لدفعه كفالة بقيمة 200 ألف دولار ، وأخذ مقاساته وصورة جنائية له ، تناقلت وسائل الاعلام هذه الأخبار في الصحف ، وغرد الرئيس الأمريكي على تويتر تعليقا على الموقف.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن العالم سيعرف "أخيرا" طول ووزن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد احتجازه السريع في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وكشفت "واشنطن بوست" أن سجل احتجاز ترامب أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّر بنحو 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي "السجين رقم Po1135809"، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

وظل الرئيس الأميركي السابق في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.

بايدن يسخر

تزامناً مع اعتقال الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية جورجيا على خلفية قضية تزوير "نتائج انتخابات 2020"، غرد الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل ساخر على موقع "X"، في وقت مبكر الجمعة.

ومن دون عنوان، نشر بايدن صورة لحملته الانتخابية لرئاسة أميركا لعام 2024، تجمعه بنائبته كامالا هاريس، معتبرا أن هذا اليوم عظيم.

وقال بايدن في تغريدة، "بغض النظر عن لا شيء.. أعتقد أن اليوم هو يوم عظيم لدعم حملتي الانتخابية".